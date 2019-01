Zu wenig Tore, zu harmlos in Überzahl

Die beiden knappen Niederlagen des Eishockey-Oberligisten vom Bodensee am vergangenen Wochenende haben einmal mehr deutlich gemacht, dass der Durchmarsch des EV Lindau in die Play-offs alles andere als einen Selbstläufer darstellt. Mit das größte Problem ist die schlechte Torausbeute: 80 Treffer in den bisherigen 36 Liga-Auftritten bedeutet ein Schnitt von fast genau zwei Toren pro absolviertem Spiel – nicht gerade viel in einer Sportart mit teils zweistelligen Spielresultaten. Alle anderen Konkurrenten der Meisterrunde weisen in der aktuellen Torstatistik bereits dreistellige Werte auf der Habenseite auf. Nach dem verheißungsvollen Auftakt der Play-off-Quali mit dem Heimsieg über Weiden konnte man durchaus mit mehr als null Punkten rechnen.

Dabei begann das vergangene Spielwochenende für die Islanders erfolgversprechend: Beim „großen EVL“ der Oberliga, in Landshut, kamen die Islanders nach einem teils verkorksten ersten Spielabschnitt, in welchem sie 1:0 ins Hintertreffen gerieten, zunächst gut zurück. Nur 47 Sekunden nach dem Eröffnungsbully zu Durchgang zwei markierte Filip Stopinski den etwas überraschenden Ausgleich. Und Lindau legte nach: Simon Klingler, schräg hinter dem Kasten von Goalie Patrick Berger in Scheibenbesitz, wurde nicht energisch genug attackiert, passte in aller Ruhe diagonal zum völlig freistehenden Teamkollegen Andreas Farny, der sich die Ecke aussuchen und zur 2:1-Führung einnetzen konnte (24.). Doch der frühe Ausgleichstreffer der Niederbayern gleich zu Beginn des Schlussdrittels und eine unglücklicher Abpraller von David Zabolotny, der Marco Miller auch noch durch die Beine rutschte, nahm Tomas Plihal auf und traf zum 3:2-Endstand.

Dasselbe Spiel sahen die Zuschauer am Sonntag in der Lindauer Eissportarena gegen Selb: Den 0:1-Rückstand nach einer guten Viertelstunde machte EVL-Spielercoach Chris Stanley höchstpersönlich wett. Dennoch waren die Oberfranken, in deren Reihen die Scheibe flüssiger lief, unterm Strich gesehen einen Ticken torgefährlicher und hatten mehr Schüsse auf dem Konto. „Heute spielten wir in gewissen Situationen zu kompliziert“, befand Sascha Paul. Ein großes Manko für den sportlichen Leiter des EVL stellt das Powerplay dar. „Wir müssen hier mehr aus unseren Überzahlsituationen machen.“ Drei davon gab es in Landshut, vier gegen Selb. Nur eine davon wurde in Zählbares verwertet.

Abseits der gezeigten Leistung ist am dritten und vierten Spieltag ein weiterer Punkt in den Fokus gerückt: Immer mehr zeichnet sich ab, dass im Rennen um die Play-off-Teilnahme wohl alles auf einen Zweikampf der Islanders (36 Punkte) mit dem Höchstadter EC (40) um Platz acht hinauslaufen wird. Die in der Tabelle darüber liegenden Mannschaften geraten für den EVL langsam aber sicher außer Reichweite. Dank eines rundum gelungenen Sechs-Punkte-Wochenendes mit Siegen über Memmingen und eben Lindau haben die Selber Wölfe den Abstand zu Lindau von neun auf 15 Zähler ausgebaut. Die Blue Devils aus Weiden, die zwei 2:3-Niederlagen hinnehmen mussten, stehen trotzdem immer noch 14 Punkte vor den Islanders.

Bulls verkürzen den Abstand

Zugleich kommen die Bulls aus Sonthofen als Tabellenletzter nach ihren beiden Erfolgen vom Wochenende in Weiden (3.2) und zu Hause gegen Höchstadt (1:0) allmählich in Schlagdistanz zu den Islanders. Sechs Punkte liegen aktuell nur noch zwischen den Lokalrivalen, die am nächsten Freitag (25. Januar, 20 Uhr) in Sonthofen aufeinandertreffen. Sollten die Mannen von Chris Stanley, die während der Hauptrunde bei ihren Gastauftritten im Allgäu zweimal mit 2:5 den Kürzeren zogen, erneut verlieren, wären es gar nur noch drei – und das vor dem sonntäglichen Heimspiel am 27. Januar: Da geht es ausgerechnet gegen den Spitzenreiter, den Eisbären Regensburg.