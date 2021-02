Zu lauter BMW Mini in Lindau aus dem Verkehr gezogen

Einer Streife der Polizeiinspektion Lindau ist zum wiederholten Male in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein zu lauter BMW-Mini aufgefallen. Bei einer genaueren Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mini sowohl im Standgeräusch und auch im Fahrgeräusch erheblich von den Daten im Fahrzeugschein abwich. Die Polizisten ließen das Auto abschleppen und stellten es sicher. Ein Gutachter wird nun eingeschaltet um festzustellen, ob das Fahrzeug an der Abgasanlage manipuliert worden ist, so die Polizei in ihrem Bericht. Sollte dies zutreffen, erwartet den Fahrer ein Bußgeld. Außerdem muss der Eigentümer das Fahrzeug wieder in den Normalzustand zurückbauen.