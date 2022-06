Zu knappe Kapazitäten: Bahn und Bus setzen dem 9-Euro-Ticket im Nahverkehr Grenzen

Der Katamaran und die Schiffe der Weißen Flotte sind zwar nicht im 9-Euro-Ticket inbegriffen. Trotzdem soll laut Pressesprecher Sebastian Dix ein Katamaran bei Bedarf zusätzlich fahren. Vor allem an Samstagen und an den Werktagen in den Pfingstferien seien Verstärkerfahrten geplant. Bei der Weißen Flotte sind bereits alle Schiffe regulär im Einsatz, wie ein Sprecher mitteilt.