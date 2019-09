„Zu Gast bei Freunden“: Lindauer Delegation besucht Chelles zum 55. Jubiläum der Jumelage

Lindau und Chelles haben Grund zum Feiern: Seit 55 Jahren gibt es die Städtepartnerstadt, die längst eine echte Städtefreundschaft ist, schreibt die Lindauer Stadtverwaltung in einem Bericht. Nachdem das 55-jährige Bestehen bereits rund um das Kinderfest in Lindau gefeiert wurde, folgte Oberbürgermeister Gerhard Ecker der Einladung seines französischen Kollegen Brice Rabaste und reiste nach Chelles zum Gegenbesuch. Begleitet wurde er von Bürgermeister Uwe Birk, den Vertretern der Stadtratsfraktionen Katrin Dorfmüller, Willi Böhm, Günther Brombeiß, Mathias Hotz, Hermann Kreitmeir, dem Ehrenbürger der Stadt Chelles, Stadtrat Jürgen Müller, der Partnerschaftsverantwortlichen Marion Miller, seiner Assistenz Marion Baumann und Hauptamtsleiter Thomas Nuber. Stadtrat Matthias Kaiser wurde in Chelles besonders freudig empfangen; fuhr er doch eine Distanz von ungefähr 800 Kilometern mit dem Fahrrad, um „die Werte der Städtepartnerschaft durchs Land bis nach Chelles zu tragen“. Gefeiert wurde in Chelles ein Freundschaftsfest auf einem neu gebauten Platz. Die eigens mitgereiste Jugendkapelle der Lindauer Musikschule unter Leitung von Dirigent Thomas Spies spielte auf und überzeugte die Gäste vom Können der jungen Musikanten, heißt es im Bericht weiter. Die Bürgermeister Brice Rabaste und Dr. Ecker bekräftigten nach der obligatorischen Kranzniederlegung in einer Feierstunde die Bedeutung der Partnerschaft, die als Zeichen der Versöhnung durch Kriegsheimkehrer entstand. Ecker und sein französischer Amtskollege betonten die Wichtigkeit eines geeinten Europas und der deutsch-französischen Freundschaft. Oberbürgermeister Ecker, den Bürgermeistern Karl Schober (in Abwesenheit) und Birk, Stadtrat Kreitmeir sowie Hauptamtsleiter Nuber verlieh die Stadt Chelles im Rahmen der Feierstunde ihre Stadtmedaille „in Anerkennung der herausragenden Bemühungen um die Partnerschaft und ihren Beitrag zum Ausbau der deutsch-französischen Freundschaft“. Foto: Stadt Lindau