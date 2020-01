Zu Fuß vom Bodensee an die ligurische Küste

„Fernwandern ist das Gegenmodell zur schnellen Fortbewegung unserer Zeit.“ Sagt zumindest Jochen Ebenhoch. Er hat das neue Wanderkonzept der Via Liguria entworfen: Zu Fuß geht es in mehreren Etappen vom Bodensee an die ligurische Küste. Anspruchsvolle Wegpassagen durch die Alpen und viele kulturelle Höhepunkte kündigt der Wanderführer Ebenhoch an. Viermal ist er mit kleinen Gruppen von Wanderfreunden bisher diese Tour gelaufen. Darüber berichten will Ebenhoch am Freitag, 24.Januar, im Freiraum im Inselgraben 6: Der Wanderführer hat jede Menge Bilder mitgebracht und will mit seinem Vortrag Appetit wecken, an einer der nächsten Touren mitzulaufen. Der Eintritt zum Vortrag kostet acht Euro. Foto: Jochen Ebenhoch