Zu Fuß durch den Wilden Westen der Alpen

Iris Kürschner und Dieter Haas sind an einem Stück den italienischen Weitwanderweg Grande Traversata delle Alpi (GTA) gegangen und erzählen am Mittwoch, 3. April, ab 20 Uhr in einer Live-Reportage in der Lindauer Inselhalle davon. Im Interview geben sie schon mal einen Ausblick auf die Veranstaltung.

Was hat Sie bewogen, die Grande Traversata delle Alpi in einem Stück zu begehen? Das sind ja bald 1000 Kilometer.

Natürlich hätten wir uns den Weg über mehrere Jahre aufteilen können, so wie das die meisten machen auf der GTA. Aber uns reizte die Herausforderung einmal so lange am Stück zu Fuß unterwegs zu sein. Nicht aus sportlicher Motivation – deshalb wollten wir auch keine „Strecke machen“, „Kilometer fressen“, sondern uns so viel Zeit zu nehmen wie wir brauchen, so dass auch Begegnungen, Gespräche und das „Hinter die Kulissen schauen“, beispielsweise bei einem Käser oder Kunsthandwerker, Platz haben. Und auch aus mentalen Gründen: Wie verändert sich unsere Sichtweise auf einem so langen Marsch? Jeden Tag einen Pass hoch und wieder runter, wird uns das auf die Dauer nicht madig? Was passiert mit unserer Psyche, wenn es tagelang regnet? Was, wenn etwas passiert? Aber ohne das Ungewisse, ohne Anstrengung und Gefahren, wär’s ja auch kein Abenteuer.

Warum gerade die GTA?

Weil sie ein ganz besonderer Weg ist und die Alpen noch so zeigt, wie sie vielerorts einmal gewesen sind: authentisch, ohne Event-Getue und architektonische Wahnsinnigkeiten, die Stadt in die Berge holen zu wollen. Sie führt durch eine vergleichsweise einsame Landschaft, die wir deshalb vielleicht als wild bezeichnen würden, in deren Faltenwurf sich aber eine Bauernkultur erhalten hat, die immer mehr zu verschwinden droht. Archaische Siedlungen, Bogenbrücken, Mühlen, Alpkäsereien, wo der Käse noch auf dem Rücken von Mulis ins Tal gebracht wird.

Waren Sie mit Zelt unterwegs?

Nein. Uns gefällt die Grundidee der GTA, die Dörfer wieder zu beleben, wo das Geld den Einheimischen direkt zugute kommt, und eben nicht eine neue Infrastruktur entstehen zu lassen, die meist auswärtige Investoren bereichert. In unseren Augen hat die GTA Vorbildfunktion: das vorhandene Historische mit sanftem Tourismus erhalten und fördern. Abgesehen von ein paar Hütten, enden die Etappen in den Dörfern der diversen Talschlüsse. So bekommt man nicht nur die großartige Landschaft, sondern auch die kulturelle Vielfalt hautnah mit.

Was hat Sie bewegt?

Wer die Region schon länger kennt, kann quasi zuschauen, wie sie langsam zerfällt. Dörfer, die vor Jahren noch ein lebendiges Gemeinschaftsleben aufwiesen, mit Schule, Handwerksbetrieben und Bauern, die das Land bewirtschafteten, zählen heute vielfach nur noch ein paar einsame Seelen, meist Alte. Die Jungen sind längst abgehauen, in die Städte, wo ihnen ein „besseres“, eher bequemeres Leben versprochen wird. Dabei geht nicht nur eine traditionelle, facettenreiche Gebirgskultur verloren, sondern auch das Land selbst.

Wildnis ist doch schön?

Im ersten Moment klingt das natürlich sehr romantisch. Doch die meisten Städter sind sich oft gar nicht bewusst, dass die Landschaft, die sie als schön empfinden, eben gepflegt und bewirtschaftet ist. Wer will schon tagelang im Wald ohne Panorama wandern. Bleibt die Landschaftspflege aus, verbuscht das Gelände, verliert an Artenvielfalt, ist der Erosion, Lawinen, Unwettern stärker ausgeliefert – während die Städte immer mehr in die Täler hineinwachsen und sich Uniformität breit macht. Niemandem kann doch diese Entwicklung gefallen. Und deshalb wandern wir nicht irgendwo im Ötztal, in den Dolomiten oder bei Zermatt, sondern eben die GTA. Weil sie den entvölkerten Alpentälern Hoffnung und Impulse gibt, einen Weg, mit sanftem Tourismus und Vernetzung von lokalen Produkten und Betrieben die Region wieder aufzuwerten, ihren Untergang zu stoppen. Durch Eigeninitiative in ein paar wenigen Tälern, wie im Maira-Tal, ist das auch schon gelungen. Dort kehren Auswanderer wieder in ihr Heimattal zurück, bauen alte Häuser zu Pensionen, Restaurants, Spezialitätenläden um, kultivieren Kräuter, züchten Schafe.