Zu früh explodiert: Feuerwerkskörper verletzen Mann im Gesicht

Das ist kein guter Start ins neue Jahr gewesen: Ein 33-jähriger Mann und seine 32-jährige Begleiterin verletzten sich in der Silvesternacht, weil die Feuerwerksbatterie zu früh entzündete.

Wie die Polizei berichtete, geschah der Unfall kurz nach Mitternacht in der Bregenzer Straße. Als der 33-Jährige eine Feuerwerksbatterie anzündete, löste diese unmittelbar aus – also noch bevor sich der Mann von der Batterie entfernen konnte. Es flogen ihm mehrere Feuerwerkskörper ins Gesicht, wodurch er leichte Verletzungen im Gesicht erlitt. Seine 32-jährige Begleiterin hielt sich ebenfalls in der Nähe der Batterie auf, sie wurde ebenfalls leicht verletzt. Der 33-jährige Mann wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Begleiterin musste lediglich ambulant behandelt werden.