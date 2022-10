Zu Besuch in Esztergom

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

So richtig los ging unsere Reise nicht erst mit den Vorbereitungen, sondern eigentlich schon viel früher. Nämlich mit dem Zusammensammeln von sehr gut erhaltenen Kleidern, neuen Schultaschen und anderen Schulmaterialien sowie von gut erhaltenen Spielsachen. Zwei 9-Sitzer beluden wir damit am Donnerstagabend so voll, dass wir hofften am nächsten Morgen selbst noch ein Plätzchen zu ergattern. Schließlich war es so weit – 18 Kolpinger von Jung bis Alt trafen sich am Freitagmorgen, 30. September um 5.00 Uhr – alle mit dem gleichen Ziel: Esztergom. Es war eng, aber die Vorfreude auf unsere Freunde in Ungarn war so groß, dass wir so manche Unbequemlichkeit auf der elfstündigen Fahrt gerne in Kauf nahmen.

Bei der Ankunft freuten wir uns riesig auf das große Wiedersehen mit unseren ungarischen Freunden – nach 3 Jahren coronabedingter Zwangspause unseres eigentlich jährlichen Austauschs, der uns nun schon über 30 Jahre partnerschaftlich verbindet, trafen wir uns endlich wieder. Die Freude war groß und wir wurden sehr herzlich im Kolpinghaus in Esztergom begrüßt. Zum Abendessen teilten wir uns auf die Gastfamilien auf und ließen diesen Abend mit typisch ungarischem Essen und sehr netten und langen Gesprächen ausklingen.

Für die beiden darauffolgenden Tage hat sich die Kolpingsfamilie Esztergom ein tolles und interessantes Programm für uns überlegt. So haben wir das Sisi-Schloss Gödöllö inklusive einer deutschen Führung besichtigt, ebenso wie die Burg in Visegrád. Am Sonntag feierten wir einen ungarischen Gottesdienst in der Basilika Esztergom mit und erfuhren anschließend in einer deutschsprachigen Führung Historisches und Wissenswertes rund um die geschichtsträchtige Basilika. Auch eine kleine Bahnfahrt durch Esztergom und über die Donaubrücke bis in die Slowakei durfte nicht fehlen. Umrahmt wurden die beiden Tage immer von der Herzlichkeit unserer Gastgeber und typisch ungarischem Essen, das sie für uns vorbereiteten. Abends trafen wir uns dazu immer in der Kolpingschule, in der wir gemeinsam schöne Abende bei Musik, Wein, Tanz und netten Gesprächen verbrachten.

Am Montag, 3. Oktober, traten wir wieder die Abreise an. Wir haben lange hingefiebert auf diesen Besuch, der unsere beiden Kolpingsfamilie sowie auch die jüngere Generation unserer beiden Familien nochmal mehr zusammengeschweißt hat, und freuen uns auf ein Wiedersehen nächsten Sommer in Lindau.