Zoll kontrolliert Taxi- und Mitwagenfirmen

Insgesamt 63 Bedienstete der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Augsburg haben sich am vergangenen Samstag an einer bundesweiten Schwerpunktprüfung im Taxi- und Mietwagengewerbe beteiligt – auch in Lindau, berichtet das Hauptzollamt Augsburg in einem Schreiben.

Die Bediensteten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit überprüften an den Standorten in Augsburg, Kempten, Ingolstadt und Lindau, im Zuständigkeitsbereich des Hauptzollamts Augsburg, insgesamt 80 Betriebe und befragten dabei 100 Arbeitnehmer zu ihren Beschäftigungsverhältnissen. Hierbei ergaben sich sieben Sachverhalte, die eine weitere Überprüfung durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit erfordern.

Die Zöllnerinnen und Zöllner der FKS führten Personenbefragungen durch und prüften Geschäftsunterlagen, um die Einhaltung sozialversicherungsrechtlicher Pflichten, den unrechtmäßigen Bezug von Sozialleistungen, wie Arbeitslosengeld I und II und die illegale Beschäftigung von Ausländern zu kontrollieren. Im Personenbeförderungsgewerbe spielt insbesondere die Prüfung der Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns nach dem Mindestlohngesetz eine bedeutende Rolle. Seit dem 1. Juli 2022 beträgt der Mindestlohn 10,45 Euro. Neben den Bediensteten der Zollverwaltung beteiligten sich auch Beschäftigte von anderen Behörden wie der Ordnungsbehörde, der Fahrerlaubnisbehörde sowie der Konzessionsstelle, heißt es in dem Schreiben des Zolls abschließend.