Zoll beschlagnahmt 66 000 Euro teuren AMG-Mercedes

Einen aus der Schweiz geschmuggelten Mercedes GLE 350 AMG haben Beamte der Zoll-Kontrolleinheit aus Friedrichshafen am Dienstag sichergestellt. Bei einer gemeinsamen Kontrolle von Bundespolizei und Zoll wurde das Fahrzeug im Wert von 66 000 Euro auf der A 96 in Höhe der Anschlussstelle Sigmarszell gestoppt, berichtet die Polizei in einem Schreiben.

Der Sportwagen mit Schweizer Kennzeichen war besetzt mit zwei Männern Uas Rumänien. Zollpapiere konnten sie nicht vorweisen, sodass die Beamten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung gegen den Fahrer einleiteten.

Weil der 28-jährige Beschuldigte die Einfuhrabgaben in Höhe von 20 400 Euro sowie 13 400 Euro Sicherheit für zu erwartende Strafe nicht bezahlen konnte, stellen die Beamten den Mercedes sicher.

Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest beim Fahrer zeigte zudem positiv an, so dass die Zöllner den Mann der Polizei übergaben, da der Verdacht auf Fahren unter Drogeneinfluss bestand.