Zoll: Auto und wertvolle Uhr geschmuggelt

Zollbeamte einer Lindauer Kontrolleinheit haben vergangenes Wochenende einen Schweizer Wagen auf der Autobahn 96 in Höhe der Anschlussstelle Sigmarszell überprüft. Dabei fiel den Beamten laut Polizeibericht eine Luxusuhr am Handgelenk der 43-jährigen Beifahrerin auf. Die Frau ist mit Wohnsitz in England gemeldet. Die Dame behauptete, die Uhr stamme aus einer Erbschaft in der Schweiz, ebenso wie der in der Schweiz zugelassene SUV, mit dem sie und ihr Bekannter unterwegs seien. Dass bei der Einreise in die EU hierfür Zollformalitäten erforderlich seien, wisse sie nicht. Die Zöllner leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung des Autos (Wert: 20 000 Euro) und der Uhr (Wert: 50 000 Euro) gegen die 43-Jährige ein und erhoben rund 16 000 Euro Einfuhrabgaben, welche die Frau mittlerweile bezahlte. Der Fall wurde an das Hauptzollamt Ulm zur Bearbeitung übergeben.