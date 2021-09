Zirkusprojektwoche in der Grundschule Lindau-Hoyren

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

130 Schüler nahmen an der Zirkuswoche in der Grundschule Lindau-Hoyren teil. Die Stiftung der Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG (VBAO) unterstützte dieses Projekt mit einer Spende in Höhe von 1.000 Euro.

Auf der Basis pädagogischer Erkenntnisse wurden dabei Spaß und Disziplin kombiniert und somit verschiedenste Fähigkeiten der Schüler gefördert: Das Sozialverhalten wird geschult, sportmotorische Fähigkeiten ausgebaut, Selbstbewusstsein gefördert und die Konzentration gesteigert. Rektorin Dr. Isabel Gößwein freut sich mit ihren Schülern über die Unterstützung der Stiftung.

Gemäß der Satzung der Stiftung der VBAO ist deren Zweck die Förderung und Unterstützung von gemeinnützigen und mildtätigen Organisationen sowie die Förderung von Maßnahmen für den Erhalt und die Verbesserung von sozialen Einrichtungen wie Krankenhäuser, Senioreneinrichtungen und Kindergärten im Geschäftsgebiet der Genossenschaftsbank. Im Oktober steht die nächste Kuratoriumssitzung der Stiftung an – hier wird über die Finanzierung weiterer Projekte entschieden. Anträge können unter vbao.de/stiftung eingereicht werden.