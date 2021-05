Zirkusaktionen in den Pfingstferien

Der Kreisjugendring lädt Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren am 26. und 27. Mai ein, für zwei Stunden in die Welt des Zirkus’ einzutauchen. Kinder können unter anderem Jonglieren und Balancieren üben oder ihre Talente beim Zaubern entdecken. Eine Anmeldung für die Aktion in Oberreitnau, Weiler oder Lindenberg ist online möglich auf kjr-lindau.de unter der Rubrik „Ferien“. Die Kinder werden in festen Gruppen bleiben sowie Mindestabstand und Maskenpflicht einhalten.