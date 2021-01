Ziel: Wälder sollen klimastabil werden

Gute Nachrichten für das Leader-Kooperationsprojekt der Regionen Westallgäu-Bayerischer Bodensee und Oberallgäu „Weißtannenregion vom Allgäu bis zum Bodensee“: Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Kempten hat den Leader-Antrag bewilligt und damit den weiteren Weg zur Umsetzung geebnet, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

„Das Projekt fördert die Sensibilisierung der Einheimischen und Besucher für die vielfältigen Funktionen unserer heimischen Baumarten und Wälder. Durch die Informations- und Erlebnisstationen entsteht ein Netz in der ganzen Region, das sehr gut zu den Zielen von Leader passt, die regionale Wertschätzung und Wertschöpfung im ländlichen Raum nachhaltig zu stärken“, so die Lea-der-Koordinatorin am AELF Kempten Veronika Hämmerle.

Wie von Peter Freytag, Vorstandsvorsitzender des Projektpartners Waldbesitzervereinigung Westallgäu e.V., zu erfahren war, befinde man sich aktuell in der Ausschreibung für die im Projekt beantragten Infostelen, Sitz- und Liegebänke, Aussichtsturm und Weiteres. In die bis Ende Februar dauernde Ausschreibung werden der Mitteilung zufolge ausschließlich Gewerke aus den Landkreisen Lindau, Oberallgäu und Ostallgäu einbezogen.

Ziel des WBV sei es, das Projekt nach der anschließenden Vergabe der Arbeiten bis zum späten Frühjahr umzusetzen. Bereits im Mai 2019 haben die Entscheidungsgremien beider LAG positiv über das Projekt abgestimmt. Seitens der LAG wurde der umfangreiche Förderantrag im Mai 2020 beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kempten eingereicht. Nach eingehender Prüfung freuen sich beide LAGs nun über die Umsetzung des gemeinsamen Projektes, welches laut Christof Endreß, Vorsitzender der LAG Oberallgäu, „dem Schutz und der nachhaltigen Nutzung der natürlichen Ressourcen dient“.

Die an den Standorten zu findenden Stelen informieren einheitlich über die Themen Waldumbau/Klimaschutz/neue Pflanzungen. Neben diesen Stelen setzen die beteiligten Kommunen weitere ergänzende Projekte um, wie zum Beispiel Bau eines Aussichtsturms oder Aufstellen von Sitz- oder Liegebänken. „Alle baulichen Einrichtungen sind Teil des Leader-Projektes und bestehen aus Weißtanne“, so Jasmin Sommerweiß, Regionalmanagerin der LAG Westallgäu-Bayerischer Bodensee. Damit solle zum Bewusstsein beigetragen werden, die Wälder klimastabil zu machen, den Waldumbau voranzubringen, die Weißtanne als wichtige stabilisierende Baumart zu fördern und die Wälder nachhaltig zu bewirtschaften, heißt es in der Pressemitteilung der Regionalentwicklung Westallgäu-Bayerischer Bodensee.