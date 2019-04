Ziel des Lindauer Wandertags bleibt am Kleinen See

Die Stadt bleibt dabei, trotz Gegenwind einiger Lindauer: Der diesjährige Lindauer Wandertag wird beim Therese-von-Bayern-Platz am Kleinen See enden.

Damit soll am Donnerstag, 30. Mai, der 40. Geburtstag des Wandertags gefeiert werden. „Hier unter den Bäumen haben wir optimale Voraussetzungen“, sagt Arnold Weiner, der für den Wandertag verantwortlich ist. Die Inselfeuerwehr habe dort bereits jahrzehntelang stimmungsvoll gefeiert.

Meinrad Gfall, Leiter der THW-Ortsgruppe Lindau und somit verantwortlich für die Organisation des Rastpaltzes, sieht am Kleinen See zusätzlich zur lauschigen Atmosphäre noch einen weiteren Vorteil: „Hier können wir auf die bereits vorhandene Infrastruktur am Therese-von-Bayern-Platz und im Parkhaus zurückgreifen. Ob Strom oder Wasser, Abwasser und Toiletten: All dies ist hier leichter verfügbar, als am Sulzenberg.“ In der Kürze der Zeit sei es auch nicht mehr möglich, entsprechende Infrastruktur irgendwo auf der grünen Wiese zu schaffen. Der Sulzenberg war bislang das traditionelle Ziel des Wandertags. Allerdings war dieses Ziel für das THW mit einem großen Aufwand verbunden. „Zudem wird es immer schwieriger, Freiwillige an diesem Tag zu finden. Die Ehrenamtlichen leisten schon das ganze Jahr über viel für das THW. Da wollen sie nicht auch noch an Himmelfahrt unterwegs sein.“ Außerdem hatte es dort Probleme mit angetrunkenen Besuchern gegeben, wie die Stadt schreibt. Diese hatten sich den Anweisungen der THW-Mitglieder widersetzt und diese provoziert. „Auch dieses Problem dürfte sich auf städtischem Grund leichter lösen lassen“, sagt Weiner. Im kommenden Jahr soll der Wandertag nach derzeitigen Planungen dann zu einem anderen Ziel führen. Wo dies liegt, ist noch unklar.