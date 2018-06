Auf der Insel ist einmal mehr Kultur angesagt: Der Zeughausverein startet am 1. Mai wieder sein Kleinkunstprogramm. Das sieht bis Ende Juni eine ganze Reihe Konzerte, Theaterauftritte und Kabarettabende vor.

Zum Auftakt wird gefeiert: Am Sonntag, 1. Mai, steht als Erstes das Zeughauseröffnungsfest an.

„Alljährlich loben unsere Besucher die familiäre Atmosphäre auf dem (M)Unteren Schrannenplatz“, heißt es in der Presseankündigung des Zeughausvereins. Leckere Speisen und Getränke, Begegnungen, Gespräche gehören zum Fest und natürlich auch Musik: Karl-Heinz Brombeis, Vorsitzender des Zeughausvereins, freut sich auf „alte Freunde“ – denn die Band Papirossi serviert dazu „wunderbare Allerweltsmusik“. Das Fest geht von 15 bis 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Falls das Wetter streikt, findet es im Zeughaus statt.

Seit gut einem Dutzend Jahren stellt der Zeughausverein regelmäßig sein Sommerprogramm zusammen. „Damals, 2003, hatten wir sogar unsere Satzung geändert, um künftig auch als Veranstalter auftreten zu können“, schildert Brombeis im Gespräch mit der LZ. Und das habe sich bewährt.

Nach wie vor schauen der Vorsitzende und seine Mitstreiter darauf, dass der regionale Bezug erhalten bleibt. Mit der Bigband Dornbirn, die am 29. Juni dem Publikum im Zeughaus einheizen will, und dem Theaterensemble des Podiums 84, die in diesem Sommer gleich mit zwei Inszenierungen auftreten – ist der regionale Aspekt im Programm gewahrt. Auch „Oh lonesome me“ zählt Brombeis zu diesem Kreis hinzu, stammt doch Sängerin Carina aus Hergensweiler. Sie wird mit ihrer Kollegin Anne und Songwriter Tex am 17. Juli auftreten.

Auf einen Termin ist der Zeughausvorsitzende besonders stolz: Die À-Cappella-Band Füenf kommt am Freitag, 6. Mai, nach Lindau. Im Gepäck: Ihr neues Programm „5 Engel für Charlie“, das eigentlich erst am Tag danach in Stuttgart Premiere feiert. „Das ist ein großer Glücksfall“, strahlt Brombeis.

Doch grundsätzlich „sind immer alle Termine im Zeughaus Höhepunkte für uns“, fügt er an. Da kommt Kabarettist Gunkl am 22. Mai mit „So Sachen - ein Stapel Anmerkungen“ vorbei, servieren Kofelschroa eine Woche später am 28. Mai mit ihrem Programm „Zaun“ eine Mischung aus „Karl Valentin und Freak-Folk“, wie es in der Ankündigung heißt. Han’s Klaffl, der nach vierzig Jahren Lehrerdasein ins Kabarett umsiedelt, hat Lindau so gern, dass er nicht nur am 30. Juli „Schul-Aufgabe: Ein schöner Abgang ziert die Übung“ präsentiert, sondern gleich noch einige Tage im Kleinen Zeughaus verbringen möchte. Das Konzert der Frauenband Alma unter dem Titel „Transalpin“ findet am 28. Juli statt. Fehlt noch die Boogie Connection: Die will am 13. Mai das Zeughaus mit einer „heißen Mischung aus Blues, Boogie, Rhythm’n und Soul“ zum Kochen bringen.

Knapp zwanzig Leute gehören zu jenem harten Kern des Zeughausvereins, die dieses Programm stemmen wollen. „Ohne Netzwerke geht das gar nicht“, gibt Karl-Heinz Brombeis zu. Und schon zweimal nicht ohne großes ehrenamtliches Engagement. Aber die Begegnung mit den vielen Künstlern, „die gibt einem jede Menge zurück“.