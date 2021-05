Zeughaus präsentiert Andreas Kümmert im Lindauer Stadttheater

Zweimal wurde das Konzert aufgrund der Pandemie verschoben, nun kommt Andreas Kümmert endlich nach seinem begeisternden und lange vorher ausverkauften 2018er-Konzert am Samstag, 12. Juni, um 19.30 Uhr ins Lindauer Stadttheater. Der Sieger von „Voice of Germany“ 2013 hat die Castingshow und das Medienecho rund um die Absage der ESC-Teilnahme endgültig hinter sich gelassen. Mit „Harlekin Dreams“ hat er sein neues Album im Gepäck, das der charismatische Sänger in Lindau im akustischen Duo auf die Bühne bringt. Erstmals hat er für dieses Album alle Songs selbst geschrieben und komplett alleine eingespielt. „Harlekin Dreams“ ist für Andreas Kümmert eine Art Opus Magnum. Ein Befreiungsschlag, nach all den Kompromissen und Rückschlägen. Vielleicht sogar das Album, das er schon immer machen wollte“, sagt die Redaktion des BR-Zündfunk über das neue Werk.

Besucher, die ihre Tickets schon vor der Pandemie erworben haben, werden gebeten diese Tickets im Vorfeld gegen Platzkarten umzutauschen, um den Andrang am Veranstaltungsabend möglichst zu entzerren. Dies ist möglich ab Mittwoch, 9. Juni, an der Theaterkasse Lindau zu folgenden Öffnungszeiten: Mittwoch/Donnerstag von 10-13.30 und 15-18 Uhr und Freitag / Samstag von 10-13.30 Uhr. Am Abend der Veranstaltung ist die Kasse ab 18 Uhr geöffnet. Weitere personalisierte Karten gibt es ab Samstag, 5. Juni, an der Theaterkasse Lindau, im Lindaupark und an jeder Reservix-Vorverkaufsstelle.