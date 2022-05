Zeughaus holt Südtiroler Gruppe Opas Diandl auf die Bühne

Der Lindauer Zeughausverein holt die Südtiroler Gruppe Opas Diandl auf ihrer Bühne. Das Publikum erwartet am 25. Juni „unbändige Energie und Spielfreude“, die auf Vielseitigkeit in Bezug auf Instrumente und Arrangements treffe. Es wird gejodelt, vielstimmig gesungen, gestampft und geklatscht. „Neue progressive Volksmusik greift wohl zu kurz, um diese einzigartige Band zu beschreiben“, heißt es in der Medienmitteilung. Opas Diandl zeichne ihr feiner Humor und große Gefühle zwischen alpenländischen Traditionen und moderner Rockmusik aus. Die Veranstaltung im Zeughaus beginnt um 20 Uhr. Einlass ist um 19.15 Uhr. Karten kosten 23 Euro, ermäßigt 19 Euro. Die Tickets gibt es an der Theaterkasse, im Lindaupark sowie online unter www.zeughaus-lindau.de und reservix.de. Restkarten stehen möglicherweise an der Abendkasse zum Verkauf. Gefördert wird das Programm durch „Neustart Kultur“ von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (www.kulturstaatsministerin.de) und die Initiative Musik (www.initiative-musik.de).