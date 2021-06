Zeughaus feiert „Neustart Kultur“

Über ein Jahr nach den letzten Veranstaltungen hat das Zeughaus Lindau wieder seine Tore geöffnet. Die mittlerweile dritte Veranstaltung der Saison nutzten die Verantwortlichen des Lindauer Kulturvereins laut Pressemitteilung auch, um im besonderen Rahmen auch die offizielle Einweihung der neuen Toilettenanlage zu feiern.

Der besondere Rahmen entstand durch eine Kooperation mit den Lindauer Nobelpreisträgertagungen, die ihre musikalische Eröffnung der 70. Tagung weltweit am Sonntagabend aus dem Zeughaus streamten. Der in Lindau bestens bekannte Soulsänger Karl Frierson, begleitet von Peter Madsen am Flügel, spielte eine intime Show für zugelassene 40 geladene Gäste in Lindau und die Tagungsteilnehmer an ihren Bildschirmen zu Hause.

Eingeladen waren zum einen von den Nobelpreisträgertagungen treue Gastgeberfamilien der Studentinnen und Studenten und zum anderen vom Zeughausverein Oberbürgermeisterin Claudia Alfons, Kulturamtsleiter Alexander Warmbrunn, die am Umbau beteiligten Handwerksbetriebe und Aktiven des Vereins.

Möglich wurde die Erweiterung der bisherigen zwei Toiletten um weitere drei, darunter eine behindertengerechte Toilette mit Rampenzufahrt, durch die Förderung aus dem Programm „Neustart Kultur“ der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Von den gut 35 000 Euro Investitionssumme fließen 90 Prozent Zuschuss aus Berlin. „Und das ist noch nicht alles“, wie Vereinsvorsitzender Stefan Fürhaupter in seiner Begrüßung betonte. Weitere 50 000 Euro Fördersumme fließen aus einem anderen „Neustart Kultur“-Topf an den Verein, um auch bei reduzierten Besucherzahlen aufgrund der Abstandsregeln den Bands faire Gagen zahlen zu können.

So zeigten sich Fürhaupter und sein Stellvertreter Martin Keller sehr zufrieden darüber, unter diesen Bedingungen nicht nur gut in die neue Saison starten zu können, sondern die Infrastruktur des Vereins nachhaltig gestärkt zu haben.

Erst nach mehreren Zugaben und einer abschließenden beeindruckenden Coverversion des Michael Jackson-Klassikers „Billie Jean“ entließ das begeisterte Publikum die bestens aufgelegten Karl Frierson und Peter Madsen von der Bühne.

Die Zeughaussaison geht am 9. Juli mit einem Konzert des Vorarlberger Blues- und Countrymusikers Prinz Grizzley weiter.