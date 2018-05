Zeughaus feiert Auftakt nach Maß

Der offizielle Start in die Saison 2018, das traditionelle Zeughausfest, hat jüngst bei bestem Frühlingswetter auf den Unteren Schrannenplatz stattgefunden. Stefan Fürhaupter, Vorsitzender des Zeughausvereins, war überglücklich, dass in den Nachmittagsstunden die Sonne nicht mehr so prall auf den Platz schien, „sonst wäre es zu heiß geworden“, wie er meinte.

Ein weiterer Glücksfall war die Band, die er engagiert hatte. Mit „Chilimangaros“ kam ein akustisches Quartett aus dem Bregenzerwald auf die Insel, das mit Martin Franz am Saxofon, Hannes Berthold, Akkordeon, Marcel Fetz, Schlaginstrumente und Michael Fetz am Kontrabass auf unterhaltsame Weise einen scharfem Mix aus Jazz, Swing, Blues und allerlei Hits aus vergangenen Tagen präsentierte und immer wieder spielenderweise durch Tischreihen zog, damit auch die Hinterbänkler die Musik aus der Nähe erleben konnten.

Ein zusätzlicher Glücksfall war, dass Martin Franz, am Vortag noch mit hohem Fieber belastet, trotzdem aufspielen konnte. So war wieder ein reges Kommen und Gehen der Zuhörer aller Generationen zu erleben, was dem Wunsch der Verantwortlichen entsprach, denn „wir wollen so viele wie möglich mit unserem Programm ansprechen, junge wie alte“, so Fürhaupter.