Zeugen gesucht wegen Dieb in Nonnenhorn

Ein Mann aus dem Raum Augsburg wurde am Rathaus in Nonnenhorn am Samstagnachmittag beklaut. Ein unbekannter Mann sprach laut Polizei sein Opfer an, um nach Wechselgeld für das Parken zu fragen. Dabei gelang es dem Täter, auch in den Geldbeutel seines Opfers zu greifen und aus diesem 700 Euro in Scheinen zu entwenden. Danach ging der Täter weg.

Das Opfer beschrieb den Täter als rund 50 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß, er habe gebrochen Deutsch gesprochen und hatte kurze schwarze Haare. Zeugen, die eine solche Person am Samstag in Nonnenhorn gesehen haben, werden gebeten, die Lindauer Polizei unter der Nummer 08382 / 91 00 zu kontaktieren.