Zeugen gesucht nach Raub in Wettbüro in Götzis

Ein bislang unbekannter, maskierter Mann hat am Donnerstag, 17. Juni, um 22.01 Uhr in Götzis in einem Sportwetten-Büro Bargeld gestohlen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich keine Gäste im Lokal.

Der Maskierte ging laut Polizeiangaben zum Tresen, an welchem sich die Angestellte befand, schlug mit einem Teleskop-Schlagstock auf den Tresen und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Die 25-jährige Angestellte sei der Aufforderung nachgekommen und übergab dem Räuber einen geringen Bargeldbetrag, welchen sie nach der Aufforderung des Mannes in ein Kuvert steckte.

Anschließend ergriff der Täter laut Polizei die Flucht. Verletzt wurde niemand. Eine örtliche Sofortfahndung, an welcher mehrere Polizei-Streifen teilnahmen, verlief negativ.

Personsbeschreibung: Der Mann ist etwa 1,75 Meter groß, hat eine schlanke Statur, sprach den Vorarlberger Dialekt. Der Täter war bekleidet mit einer dunklen Jogginghose, einer schwarz/blauen Jacke, trug Handschuhe, Gesichtstuch und Sonnenbrille.