Zeugen gesucht: Diebe stehlen blau-grünes Fahrrad

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Fahrraddiebstahl. Wie die Beamten berichten, hatte ein Jugendlicher sein grün-blaues Fahrrad am Freitag, 15. März, 6.55 Uhr, an der Bushaltestelle bei der Wackerunterführung abgestellt und abgeschlossen. Als er am selben Tag gegen 18 Uhr wieder dorthin zurückkam, stellte er fest, dass das Fahrrad fehlte. Von der Sicherung war am Abstellort nichts mehr zu finden, schreibt die Polizei.

Das grün-blaue Fahrrad der Marke Ghost, SE 2000, hat einen Zeitwert von etwa 500 Euro.