Zerbrechliche Insekten werden zu kleinen Skulpturen

Die Künstlerin Lea Grebe, die bei der Biennale ausstellt, beschäftigt sich in ihrem Werk Transition mit Kleinstlebewesen und deren Lebensräumen. So sammelt sie zum Beispiel tot aufgefundene Insekten, fotografiert und dokumentiert diese in ihrer „Sterbehaltung“, heißt es in einer Pressemitteilung. Um der natürlichen Zersetzung entgegen zu wirken, gießt sie diese in einem letzten Schritt in Bronze und verleiht den eigentlich zerbrechlichen Wesen somit etwas Skulpturales. Teile des Insektenarchivs sind als Plakatedition auf Litfaßsäulen und in den Schaukästen am Stadttheater Lindau zu sehen. Außerdem hat sie in Kooperation mit der Lindauer Winzerin Teresa Deufel das Label für den Biennale-Wein entwickelt.

Lea Grebe lebt und arbeitet in München. Sie studiert von 2012 bis 2018 als Meisterschülerin Malerei bei Kasseböhmer an der AdBK München und UdK Berlin. Bis 2020 war sie als künstlerische Mitarbeiterin, zuletzt bei Schirin Kretschmann an der AdBK München tätig. Zahlreiche Ausstellungen unter anderem im Kunstmuseum Ahlen, der Galerie Judith Andreae in Bonn, der Debütanten Ausstellung in Nürnberg und im Museum Sinclair Haus in Bad Homburg. 2020/21 erhält sie ein Stipendium an der Cité des Arts Internationales, Paris sowie ein Arbeitsstipendium der Stiftung Kunstfonds Bonn. Derzeit ist Grebe Stipendiatin zur Förderung von Frauen in Lehre und Wissenschaft (AdBK München).