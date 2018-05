Zeitplan für Kaufland ist noch unbekannt

Wann und in welcher Form Kaufland im Heuriedweg einen neuen Supermarkt eröffnet, ist noch unbekannt. Das geht aus der Antwort des Unternehmens hervor auf eine Anfrage der Lindauer Zeitung hin.

„Wir planen am Standort Heuriedweg in Lindau ein neues Kaufland anzusiedeln“, bestätigt Pressesprecherin Christine Axtmann. Derzeit führe das Unternehmen entsprechende Gespräche, Näheres zum Zeitplan oder zur Größe des geplanten Marktes könne sie aber nicht sagen: „Da wir uns aktuell in der Planungs- und Abstimmungsphase befinden, bitten wir Sie um Verständnis dafür, dass wir derzeit noch keine konkreten Fragen hierzu beantworten können.“