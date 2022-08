Zeitgenössische Kunst in der Peterskirche

Im historischen Innenraum der säkularisierten Peterskirche tritt der Künstler Camill von Egloffstein durch eine bildhauerisch-malerische Installation in einen Dialog mit dem Raum und setzt fünf eigens für den Ort gefertigte Buntglasfenster in die Leibung der Rundbogenfenster – „Garten der Lüste“ so der Titel seiner Arbeit. Die unterschiedlichen, mehrmals gespiegelten Motive erwecken den Eindruck eines Kaleidoskops und ineinander übergehender Welten, heißt es in einer Pressemitteilung der Biennale.

Camill von Egloffstein studiert an der AdBK München freie Malerei, grafische Techniken und Bildhauerei bei Franz Wanner, Gerhard Merz, Jorinde Voigt und Olaf Metzel. 2020 schloss er unter letzterem sein Studium als Meisterschüler ab. Seine ortsbezogenen Arbeiten untersuchen die Spannung von Raumstruktur und Materialität. Neben Ausstellungsbeteiligungen in München stellte er bislang auch international in Budapest, Wien und Tel Aviv aus. Zuletzt war er bei Tom Reichstein Contemporary in Hamburg zu sehen. Aktuell ist er an „Wurzelspitzen – Ein wachsendes Kunstprojekt“ in Seeshaupt beteiligt.