„Zeit zu zweit“ am Valentinstag im Lindaupark verbringen

Der Valentinstag am Montag, 14. Februar, wird auch im Lindaupark unter dem Motto „Zeit zu zweit" großgeschrieben. Dort gibt es ein großes Liebes-Glücksrad auf der Plaza, auf dem die Felder mit bunt gemischten Gewinnen ausgestattet sind, wie mitgeteilt wird. Freuen können die Gäste sich demnach beispielsweise auf rote Rosen, unterschiedliche Gutscheine sowie diverse süße Überraschungen. Darüber hinaus kann man sich am Liebes-Glücksrad eine Teilnahme am großen Valentinstag-Gewinnspiel erspielen, wo attraktive Preise warten wie drei Übernachtungen im Hotel „Fritsch am Berg“.

Musikalisch begleitet wird der Valentinstag im Lindaupark im ersten Obergeschoss zwischen 11 und 13.30 Uhr von dem Gitarristen Julian Kehrer. Im Anschluss, von 14 bis 17 Uhr, erfreut die Harfenistin Lena Rummel aus Lindau die Besucher mit Liebesmelodien und Kompositionen aus ihrer eigenen Feder. Bereits ab 11 Uhr steht der blau-weiße T1-Photobus Fridolin mit passenden Requisiten auf der Plaza bereit und lädt alle Gäste dazu ein, ein Foto mit ihrem Herzblatt machen zu lassen.

