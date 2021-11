Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Knapp 40 junge Menschen mit und ohne Behinderung haben sich am letzten Donnerstag in Lindau verabredet, um ein Zeichen gegen die Verschmutzung der öffentlichen Grünanlagen in Lindau zu setzen. In inklusiven Teams sammelten sie mit Feuereifer Glasscherben, Zigarettenstummel und Reste in den Wiesen und Büschen am Giebelbach. Pink, extravagant, kaputt, ganz klein, richtig groß, Raritäten – Ziel der Aktion war nicht nur, das Gelände säubern und möglichst viel Müll zu sammeln. Die jungen Menschen wollten vielmehr zeigen, dass Inklusion auch in Zeiten von Corona möglich ist. Alle haben sich bereitwillig mehrfach testen lassen und an die Hygieneregeln gehalten, um wirklich niemanden zu gefährden. „Endlich dürfen wir wieder ein Kooperationsprojekt machen,“ meint Daniela Schäffler, Sozialdienst der Lindenberger Werkstätten in Lindau. Die Zusammenarbeit zwischen Valentin-Heider-Gymnasium und den Lindenberger Werkstätten hat ja eine lange Tradition. „Man sieht, wie Inklusion funktionieren kann,“ meint die sechzehnjährige Hilal. „Und Klima ist uns wichtig,“ ergänzt Jean-Pierre; „Bierdeckel, eine Gießkanne, ein Stuhl, unfassbar, was man alles hier findet.“ Der Lindauer Bauhof hat die Aktion mit Greifzangen, Müllbeuteln und Arbeitshandschuhen unterstützt.

Zwei Dinge waren am Ende des Tages klar. Der Wunsch, bald wieder ein gemeinsames Projekt zu machen, ist riesig. Und Umweltschutz betrifft uns alle.