Zehn neue Atemschutzgeräteträger

Neun Angehörige der Feuerwehr Lindau haben am Landkreislehrgang zum Atemschutzgeräteträger in den vergangenen beiden Wochen bei der Feuerwehr Lindenberg im Allgäu teilgenommen und die Prüfung erfolgreich abgelegt. Eine weitere Kameradin konnte an einem Lehrgang bei unseren Nachbarn des Bodenseekreises mit Erfolg teilnehmen.

Von nun an verstärken sechs Männer und vier Frauen den Personalstamm von genau 100 Atemschutzgeräteträgern bei der Lindauer Feuerwehr. Sie werden immer dann eingesetzt, wenn eine Gefährdung durch Sauerstoffmangel oder durch Einatmen von Atemgiften im Einsatz auftritt. Darunter fällt unter anderem die Personenrettung im Brandfall als charakteristische Aufgabe der Feuerwehr.

In den kommenden Übungen werden die frisch ausgebildeten Atemschutzgeräteträger erste Erfahrungen bei den Tätigkeiten im Angriffstrupp sammeln. Anschließend werden sie mit der Brandbekämpfung und Menschenrettung unter Atemschutz bei Einsätzen betraut.

Die Feuerwehr Lindau gratuliert und wünscht stets unfallfreie Rückkehr von den Einsätzen.