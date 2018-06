Zecher Tischtennis-Trio verteidigt Titel beim Rothachtal-Cup

In Weiler im Allgäu hat am Maifeiertag der 18. Rothachtal-Cup für Mixedmannschaften stattgefunden. Ein Team besteht aus einer Dame und zwei Herren, wobei diese aus dem gleichen Verein sein müssen. Im Vorjahr konnten Carina Kustermann (TSV Herrlingen), Daniel Ammann und Thomas Brüchle den Siegerpokal erstmals mit an den Bodensee nehmen.

In diesem Jahr traten 16 Trios aus der Schweiz, Österreich und Deutschland an. Gespielt wurde in vier Vorrundengruppen. Gleich bei vier Mannschaften gab es eine Zecher Beteiligung.

Pamela Renteria spielte sich mit ihren Mitspielern vom SV Weiler II auf Platz elf. Im gesamten Turnierverlauf blieb sie dabei im Einzel ungeschlagen. Die TSG Lindau-Zech II mit Daniel Ammann und Uli Kunstmann wurde durch Anne Wiedemann (TC Lindenberg) ergänzt.

Nur knapp verpassten sie in einer starken Vorrundengruppe die Qualifikation fürs Viertelfinale, erkämpften sich dann jedoch in der Trostrunde den guten zehnten Endrang. Lediglich gegen den TTC Witzighausen unterlagen sie knapp. Die TSG-Spielerin Uta Gierer trat mit dem SV Ettenkirch (Peter Skulski, Wolfgang Romer) an. Nach Anfangsschwierigkeiten kam das Trio immer besser in Schwung und gewann mit drei Erfolgen die Gruppe. Die TSG Lindau-Zech I mit Frank Elseberg und Thomas Brüchle, die erneut mit Regionalligaspielerin Carina Kustermann antraten, siegten gleich dreimal 3:0 und qualifizierten sich ebenfalls souverän für die Runde der letzten Acht.

Ohne Punktverlust gesiegt

Während Ettenkirch gegen Grünweiß Konstanz leichtes Spiel hatten, musste Zech I gegen das starke Donzdorf ran. Doch Kustermann, Elseberg und Brüchle zeigten eine gute Leistung und gewannen erneut ohne Punktverlust.

Ettenkirch besiegte dann im Halbfinale das Schweizer Nationalligateam, den TTC Neuhausen, mit 3:1 und wurde mit dem Finaleinzug seiner Favoritenrolle gerecht.

Das andere Halbfinale lautete Zech I gegen den UTTC Göfis. Göfis spielte mit bekannten Gesichtern: dem ehemaligen österreichischen Nationalspielerin Sarah Kainz , Peter Gut und dem Tiroler Oliver Gutkauf. In einer hochklassigen Partie setzte sich am Ende das Team vom Bodensee mit 3:1 durch. Sehenswert dabei war vor allem das Duell der beiden Damen, das Kainz hochdünn mit 11:9 im Entscheidungssatz gewann.

So kam es im Endspiel zum Derby Ettenkirch gegen Lindau. Der ehemalige Oberligaspieler Skulski hatte gegen einen gut aufgelegten Elseberg mächtig zu kämpfen, dennoch brachte er den SVE mit 1:0 in Front. Den Ausgleich stellte dann Kustermann mit ihrem Erfolg über Gierer her, bevor Brüchle am Nebentisch Romer mit 3:1 besiegte.

Tolles Tischtennis gezeigt

In den anschließenden Mixedbegegnungen zwischen Gierer/Skulski und Kustermann/ Brüchle wurde tolles Tischtennis gezeigt. Mit 3:0 konnte dann jedoch das Duo Kustermann/Brüchle das Spiel zu ihren Gunsten entscheiden und den Finalerfolg perfekt machen.

Somit verteidigte man den Vorjahrestitel erfolgreich. Immerhin gab es in den vergangenen vier Jahren gleich vier Endspielteilnahmen und zwei Titel für die TSG Lindau-Zech. Doch auch Gierer war mit ihrem Abschneiden zufrieden und freute sich über Platz zwei. (brü)