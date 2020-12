Zecher Stromhäuschen zieht in das Gewerbegebiet Priel um

Weil es in Zech in der Form nicht mehr gebraucht wird, im Gewerbegebiet Priel aber dringend eines erforderlich ist, haben sich die Stadtwerke Lindau entschieden, das Zecher Häuschen umzuziehen, heißt es in einer Pressemitteilung. Am Montag, 14. Dezember, ging das Stromhäuschen auf große Fahrt. Wie in der Mitteilung weiter erklärt wird, wurde die Station wergen der Statik in drei Teilen auf zwei Tieflader verladen: Das Dach mit rund drei Tonnen und der Transformator mit vier Tonnen auf dem ersten, die Station mit gut 21 Tonnen auf dem zweiten Tieflader der Firma Bautrans. Ramón Aroca und Albert Specht von den Stadtwerken begleiteten die Aktion mit Argusaugen und am Ende ging alles gut: Das Baby steht jetzt unversehrt im Priel und kann dort weiterhin gute Dienste leisten, so die Stadtwerke. Foto: Stadtwerke