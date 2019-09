Zecher gewinnen erstes Saisonspiel

Die Bezirksliga-Tischtennisspieler der TSG Lindau Zech haben im ersten Saisonspiel die TSG Leutkirch II mit 9:7 geschlagen. Sehr verhalten war der Start in die Partie, lediglich das Duo Ammann/Patzer konnte sich im Doppel durchsetzen. Spielerisch noch nicht harmonieren konnte das neu formierte Doppel Kunstmann/Meister und eher überraschend verloren Martin/Hengge ihr Spiel. In den folgenden Einzeln konnten sich dann die Zecher mit ihrer Routine gegen die junge Mannschaft sehr gut behaupten, denn fünf Siegen stand nur die Niederlage von Kunstmann gegenüber, sodass die Lindauer zum Ende der ersten Einzelrunde mit 6:3 in Führung gehen konnten.

Im Spitzenspiel musste sich Ammann geschlagen geben. Auch Kunstmann und Martin verloren ihr zweites Einzel und der Dreipunktevorsprung war dahin. Nun wurde das Spiel zunehmend spannender und die Nerven wurden auf beiden Seiten strapaziert, heißt es in einer Pressemitteilung. Hengge erwischte einen sehr guten Tag und konnte ungefährdet 3:0 siegen. Patzer hingegen musste eine Niederlage hinnehmen, Meister gewann parallel den Entscheidungssatz zugunsten der Zecher. Im Schlussdoppel waren die Leutkircher deutlicher Favorit und im ersten Satz konnten sie ihre Dominanz mit 11:4 auch unter Beweis stellen. Kunstmann und Meister aber steigerten sich und gewannen den folgenden Satz. Die Leutkircher standen im Doppel wieder in der vermeintlich besseren Konstellation, verloren aber immer wieder den Faden. Der knappe 12:10-Sieg sollte dann eine kleine Vorentscheidung sein, denn im vierten Satz standen die Lindauer in der besseren Konstellation und konnten sich mit ihrer Erfahrung mit einem 3:1-Sieg durchsetzen.