Am Beispiel des Lindauers Rainer Rothfuß befasst sich das ZDF-Politikmagazin Frontal21 heute, Dienstag, mit der Zerreißprobe der CSU vor den Landtagswahlen in Bayern. Die CSU hat schlechte Umfragewerte, weil sie christlich-liberale Wähler an die Grünen verliert, während andere zur AfD abwandern. Als Beispiel hat Frontal21 mit Rothfuß gesprochen und ihn bei einem Wahlkampfauftritt in Wasserburg begleitet. Rothfuß war früher CSU-Mitglied, 2011 sogar für kurze Zeit OB-Kandidat in Lindau, und ist in diesem Jahr zur AfD gewechselt. Frontal21 läuft an diesem Dienstag ab 21 Uhr auf dem ZDF. Foto: Frontal21