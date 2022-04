Zaubern für den Frieden

Die Zauberfreunde Bodensee haben eine Aktion ins Leben gerufen um den Menschen in der Ukraine, die unter diesem Krieg leiden, zu helfen. Unter dem Motto „Wir zaubern – Ihr spendet!“ werden Mini-Zaubershows übers Internet angeboten.

Jede Show dauert rund 15 Minuten. Dafür spendet der Zuschauer mindestens fünf Euro. Das Geld geht komplett an die Hilfsorganisation „H.O.P.E – We help Children“ aus Wangen, teilen die Zauberfreunde in einem Presseschreiben mit. Die Shows finden am 12. und 13. April, jeweils um 17, 17.30, 18 und um 18.30 Uhr statt. Interessierte können sich per E-Mail melden an zauberfreunde@googlemail.com und ihren Wunschtermin direkt mitteilen. Die Show wird dann über einen Zoom-Link zu sehen sein.