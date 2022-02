ZAK unterstützt die Aktion Wunschbaum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

/KEMPTEN - Geschenke an Weihnachten sind für uns eine liebgewonnene Selbstverständlichkeit. Allerdings ist dies längst nicht in allen Familien so. Geldnot und Armut sind auch in unserer Region weit verbreitet.

Aus diesem Anlass haben Lara Kühn und Hanna Weixler vom ZAK die Aktion „Wunschbaum“ organisiert. Ziel der Aktion war es, die Wünsche bedürftiger Kinder und Jugendlicher zu erfüllen. Die Kärtchen mit den Weihnachtswünschen wurden von den ZAK-Mitarbeitern mit großer Begeisterung mitgenommen und im Gegenzug die Päckchen unter den Wunschbaum gelegt.

Insgesamt 65 Kindern aus verschiedenen Allgäuer Einrichtungen (Kinderheim Oberstaufen-Kalzhofen, Die Barke in Lauben, Kinderschutzbund Kempten, Mädchenhaus Kempten, Frauenhaus Kempten sowie Kinderheim Arche Noah) konnten damit unterstützt werden.

„Bei der Übergabe der Geschenke haben wir in viele lachende und strahlende Kinderaugen blicken dürfen“, so das überaus positive Fazit von Lara und Hanna. Grund genug, sich auch im kommenden Jahr erneut an der Aktion zu beteiligen.