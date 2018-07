ZAK senkt ab Januar die Müllgebühren

Mieter und Hausbesitzer dürfen sich freuen: Weil der ZAK und seine Tochtergesellschaften im vergangenen Jahr so gut gewirtschaftet haben, senkt der Abfallzweckverband zum Jahreswechsel die Müllgebühren.

Die genaue Höhe steht zwar noch nicht fest. Aber die ZAK-Verantwortlichen wollen einen Teil der Millionen schweren Rücklage an die Bürger zurückgeben. Zuletzt hatte der Zweckverband die Gebühren zum Jahresbeginn 2008 gesenkt – das war seinerzeit die fünfte binnen zehn Jahren gewesen.

Sowohl die Abfallwirtschaft GmbH als auch die Energie GmbH haben für 2010 positive Jahresbilanzen vorgelegt. Unterm Strich weist die Holding GmbH, die als Dach der beiden ZAK-Gesellschaften wirkt, einen Gewinn von 786 .000 Euro auf.

Vor allem aber der Zweckverband selbst – der unter anderem für die Abfuhr von Rest- und Biomülltonnen zuständig ist – hat im vergangenen Jahr dicke schwarze Zahlen geschrieben. Die Abfuhr der schwarzen und Biotonnen sowie das Verbrennen und Verwerten ihres Inhaltes hat zwar zusammen 15,6 Millionen Euro gekostet. Aber unterm Strich ist das dennoch günstiger ausgefallen als zunächst geplant.

Ein riesiges Plus hat der Zweckverband 2010 jedoch vor allem mit Wertstoffen wie Papier gemacht: Waren Verwaltung und Verbandsräte Ende 2009 noch vorsichtig von ganz geringen Erlösen ausgegangen – Ende 2009 gab es teilweise nur noch zehn bis 15 Euro pro Tonne Mischpapier – so ist vor allem in der zweiten Jahreshälfte 2010 die Nachfrage nach Altpapier wieder deutlich angestiegen. ZAK-Geschäftsführer Christian Oberhaus spricht von Erlösen von bis zu 100 Euro pro Tonne. Das hat dazu geführt, dass der Zweckverband am Jahresende gut zwei Millionen Euro Gewinn übrig gehabt hat.