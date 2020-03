ZAK-Kaufhaus bis auf Weiteres geschlossen

Wegen des Coronavirus bleiben die ZAK-Kaufhäuser in Lindau, Lindenberg und in Kempten bis auf Weiteres geschlossen. Dies betrifft sowohl den Abhol- und Lieferservice für gespendete beziehungsweise gekaufte Gebrauchsgegenstände als auch die Annahme von ZAK-Boxen und Warenspenden am Kaufhaus.

Die Abfuhr der Müllgefäße (Restmüll-, Biomüll- und Papiertonnen) ist weiterhin ohne Einschränkungen gewährleistet, schreibt der Zweckverband für Abfallwirtschaft Kempten in der Pressemitteilung. Anlieferungen am Müllheizkraftwerk Kempten, den Müllumladestationen in Sonthofen und Lindau, der Vergärungsanlage Kempten-Schlatt sowie dem Kompostwerk OA-Süd in Burgberg/Rauhenzell seien zu den gewohnten Öffnungszeiten möglich.

An den Wertstoffhöfen könne es aber wegen der besonderen Situation zu Einschränkungen kommen. „In diesem Zusammenhang bitten wir darum, die Entsorgung von großen, schweren Gegenständen wie Kühlschränken oder Sofas nach Möglichkeit zu verschieben, da das Personal an den Wertstoffhöfen nicht mehr bei der Entladung helfen darf“, heißt es weiter.