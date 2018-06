ZAK-Kalender soll Wegwerfen von Lebensmitteln bremsen

Unter dem Motto „Keine Lebensmittel verschwenden“ ist der neue ZAK-Kalender fürs kommende Jahr ab sofort an allen ZAK-Wertstoffhöfen, den Stadt- und Gemeindeverwaltungen sowie in der ZAK-Verwaltung in Kempten erhältlich. Wie in jedem Jahr, widmet sich der ZAK-Kalender auch mit seiner neuen Ausgabe einem aktuellen Thema: dass viel zu viele Lebensmittel viel zu schnell weggeworfen werden.

In der heutigen Wohlstands- und Wegwerfgesellschaft hätten Lebensmittel nicht mehr den Stellenwert, der ihnen eigentlich zugutekommen sollte, bedauern die ZAK-Verantwortlichen. Zum einen liege es daran, dass Lebensmittel teilweise zu Dumpingpreisen angeboten werden.

Zum anderen würden viele Menschen das Mindesthaltbarkeitsdatum falsch auslegen. Gerade deshalb landen viel zu viele Lebensmittel im Müll, obwohl sie noch problemlos für den Verzehr geeignet wären.

Passend zum Thema hat Küchenmeister Alexander Kees Allgäuer Rezepte zusammengestellt: Das Augenmerk liegt laut ZAK dabei hauptsächlich darauf, zu viel gekochte oder übrig gebliebene Lebensmittel sinnvoll weiterzuverwenden. Abgerundet wird der Kalender mit allerhand nützlichen Tipps rund um die Themen Abfall- und Energiewirtschaft.