Zabolotny gibt sein letztes Hemd für den guten Zweck

Mit der traditionellen Trikotversteigerung und einem gemütlichen Hock zu fetzigen Discoklängen im Eisstüble der Eissportarena im Eichwald hat Eishockey-Oberligist EV Lindau Islanders die Saison ausklingen lassen. 200 Fans, Spieler und Funktionäre waren Donnerstagabend zusammengekommen, um vor der Sommerpause die vergangenen Monate der Spielzeit 2017/18 nochmals Revue passieren zu lassen.

Anders als noch im Vorjahr, als die Stimmung zum Saisonausklang eher verhalten gewesen war, kamen die Teilnehmer an der Abschlussfeier im Laufe des Abends so richtig in Fahrt. Das deutete sich bereits während der Versteigerung der Trikots der Oberligaspieler an. Bei der vom EVL-Vorsitzenden Bernd Wucher und EVL-Geschäftsführer Sebastian Schwarzbart moderierten Aktion auf der provisorisch eingerichteten Bühne am Stadioneingang jagte zwischenzeitlich ein Höchstgebot das andere. In der Reihe der Trikotnummern erschienen die Spieler einzeln und ließen sich auch auf das eine oder andere Schwätzchen mit Wucher und Schwarzbart ein.

Erlöse gehen in Nachwuchsarbeit

Einher mit dem Schaulaufen der Akteure auf dem Eis gingen erste Informationen über deren Verbleib. Das betraf einerseits den offiziellen Teil während der Versteigerung, deren Erlöse wie bisher der Nachwuchsarbeit des Eislaufvereins zugutekommen sollen. Doch auch beim anschließenden geselligen Ausklang im Arena-Eisstüble kursierten zahlreiche Gerüchte und Vermutungen über den Kaderzuschnitt der nächsten Oberliga-Spielzeit 2018/19.

Mit Sicherheit an Bord bleiben wird David Zabolotny, der am Karsamstag 24 Jahre alt wird. Der von Bernd Wucher in allerhöchsten Tönen gelobte Lindauer Goalie mit polnischen Wurzeln hatte Angebote von Top-Klubs der DEL2 ausgeschlagen. Erst kurz nach dem Saisonstart vom EVL verpflichtet, zog es „Oktopus“, so sein neuer Spitzname, vor, eine weitere Saison am Bodensee anzuhängen. Lohn seiner Treue: Frenetischer Applaus der versammelten Fangemeinde und der mit Abstand höchste Versteigerungswert seines Heim- und Auswärtstrikots.

Bei ein paar weiteren Spielern sind die Gespräche mit den Vereinsverantwortlichen soweit abgeschlossen, dass auch hier Vertragsverlängerungen verkündet werden konnten (siehe Infokasten). Andere, wie etwas EVL-Kapitän Philipp Haug, halten sich auf Rückfrage unserer Zeitung derweil noch bedeckt. Sicher scheint, dass Tim Brunnhuber ein Top-Angebot vorliegt und er deshalb den Verein verlassen wird. Gemunkelt wurde im Eisstüble auch über den Weggang von drei Spielern zum Ligakonkurrenten in Memmingen. „Es war nicht alles super, aber die Oberliga haben wir hier weiterhin“, fasste EVL-Präsident Marc Hindelang zu Beginn des Abends die abgelaufene Saison prägnant zusammen. Am Ende kürten sich die Islanders mit dem bayerischen Vizemeistertitel – nach einer packenden Finalserie gegen die Memminger Indians.

Sollte, wie um Mitternacht erlebt, die Lindauer Mannschaft nächste Saison mit derartiger Power spielen wie sie mit ihren Fans und Vorständen zu feiern vermag, dürfte es dem Betrachter um die Zukunft des EVL in der Oberliga nicht bange werden.