YouTube-Stars kommen nach Dornbirn

YouTube- und Social-Media Stars besuchen wieder die SCHAU! in Dornbirn, die vom 5. bis 8. April im Messequartier Dornbirn stattfindet. Ihre Videos werden millionenfach geklickt. Egal, ob sie gerade ein Computerspiel spielen, sich schminken, ihre Meinung zu einem aktuellen Thema äußern, kochen oder backen.

Auf der Genuss-Bühne der SCHAU! zeigt Christina vom Blog „Backen mit Christina“, wie sie ihr Brot backt. In Workshops lernen die Teilnehmer die Rezepte genauer kennen. Christina Bauer ist Bäuerin in Salzburg (Lungau) und hatte ursprünglich vor, Ärztin zu werden. Durch ihren Ehemann Johannes landete sie am Bauernhof in Göriach. Für die Gäste der Ferienwohnungen suchte sie ein Rezept für frische Semmerl, das in der Früh schnell und unkompliziert umzusetzen ist. Der Rest ist Geschichte: Gäste, Nachbarn und Freunde wollten das Brot kaufen, aber auch erfahren, „wie das geht“. Seitdem kommen Menschen aus ganz Österreich zu Christina und möchten das Brotbacken lernen. Christina ist von Donnerstag bis Samstag auf der SCHAU! zu Gast. Am Sonntag präsentiert Marina Vonier von City Cupcakes ihre Rezepte.

Am Samstag, 7. April, besucht Chaosflo44 die SCHAU! in der Jungen Halle. Florian ist 19 Jahre alt und ein sehr bekannter YouTuber. Täglich um 12 Uhr versorgt er seine Fangemeinde mit Minecraft Gaming-Videos und erreicht über eine Million Abonnenten. Um 11 Uhr sowie um 15 Uhr besteht die Möglichkeit, Chaosflo44 Fragen zu stellen und Autogramme zu holen. Bereits am Freitag besuchen die YouTuberinnen Celina Blogsta, Inspiredby Dzeni sowie Nathalie Céline die SCHAU! Ihre Videos drehen sich um Fashion, Lifestyle und Beauty. Gemeinsam erreichen die drei mit ihren Clips über 500 000 Fans.

Wer lieber ein Buch liest, ist bei der AK BuchSCHAU! richtig aufgehoben. Hier lesen prominente Autoren aus ihren Büchern und stehen für Fragen und Autogramme zur Verfügung. Unter anderem trifft man hier Johannes Steyrer („Die Macht der Manipulation“), Elfriede Hammerl („Alte Geschichten“), Hera Lind („Best of Bestsellers! Zwischen Superweib und Schleuderprogramm, Verwechseljahren und Kuckucksnest“) sowie Erik Schinegger („Der Mann, der Weltmeisterin wurde“) mit Reinhold Bilgeri („Erik & Erika“ - der Film zum uch). Am Samstag und Sonntag gibt es um 12 Uhr ein Kinderprogramm bei der AK BuchSCHAU!

Handwerkliche und musische Tätigkeiten in ihrer einfachsten Form kann man bei der NaturSCHAU! kennen lernen.