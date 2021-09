Young Islanders wollen Schwung aus dem Sommer mitnehmen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit vergangener Woche herrscht wieder Leben in der Eissportarena Lindau! Die Nachwuchsmannschaften des EV Lindau sind seit letztem Dienstag endlich auf dem Eis – und für die jüngsten Spieler haben sich die Verantwortlichen des EV Lindau etwas einfallen lassen. Ab dem 20. September startet in der Eissportarena (ESA) wieder das „Learn-2 Skate Programm“.

Immer montags von 15-16 Uhr und freitags von 15:45-16:45 Uhr wollen die Young Islanders hier neue und bereits bekannte Gesichter begrüßen dürfen und dabei an das erfolgreiche Inline „Learn- 2-Skate“ Programm aus dem Sommer anknüpfen. Die Young Islanders wollen den Schwung aus dem Sommer in den Winter mitnehmen.

Als besonderes Schmankerl bietet der EV Lindau sein „Learn-2-Skate“-Programm für den Rest des Kalenderjahres 2021 kostenlos an! „Wir wollen diese Saison einfach so vielen Kindern wie möglich die Chance geben, sich mit dem Eis vertraut zu machen und Schlittschuhlaufen zu lernen“, sagt Spencer Eckhardt, hauptamtliche Nachwuchstrainer der Lindauer. „Durch die Corona-Pandemie konnten sich viele Kinder letzte Saison nicht so stark bewegen, wie sie es die Jahre davor gewohnt waren. Deshalb möchten wir mit unserem ‚Learn-2-Skate‘-Programm die Kinder wieder in die Bewegung und natürlich aufs Eis bringen“, so Eckhardt weiter.

Die Kinder haben die Möglichkeit, gemeinsam mit ihren Eltern und ohne Trainer beim „Kids & Eltern on Ice-Lauf“ erste Erfahrungen zu sammeln. Wenn sie sich dann anmelden, können die Kinder unter fachgerechter Anleitung bei den Schneefüchsen erste Grundlagen auf dem Eis erlernen. Sobald sie einen sicheren Stand auf den Schlittschuhen haben, können sie – nach einer kleinen Prüfung – zu den Löwen aufsteigen. Wer sich hier gut macht, kann dann bereits ein Young Islander werden und am Trainings- und Spielbetrieb des EV Lindau teilnehmen.

Wer schon eigene Schlittschuhe hat, sollte diese natürlich mitbringen. Schlittschuhe können auch 3x kostenlos ausgeliehen werden, danach kann eine 6er-Karte für 15 Euro gelöst werden. Verpflichtend mitzubringen sind ein Helm (z. B. Fahrradhelm) sowie Knie- und Ellbogenschoner!