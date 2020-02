Young Islanders siegen in Garmisch

Eishockey statt Fasching: Die U17 der EV Lindau Islanders hat am Rosenmontag in der Bayernliga beim SC Riessersee mit 5:2 gewonnen und ihre Spitzenposition in der Tabelle behauptet.

Dabei begann das Duell in Garmisch gegen den Tabellenvierten alles andere als wunschgemäß. „Nach einer kleinen Unachtsamkeit sind wir relativ schnell in Rückstand geraten, jedoch genauso schnell wieder zum 1:1-Ausgleich gekommen“, berichtet Trainer Sascha Paul. Im weiteren Verlauf des ersten Drittels erarbeiteten sich seine Spieler ein Chancenplus, holten jedoch aus den sich bietenden Möglichkeiten nichts Zählbares – vor-erst. Im Mitteldrittel präsentierten sich die Youngstars dann vor allem im Überzahlspiel druckvoll und überstanden zudem einige 3:5-Unterzahlsituationen. „Wir sind durch teils schön herausgespielte Tore auf 4:1 davongezogen“, so Paul. Nach dem 2:4-Anschlusstreffer des SC Riessersee im Schlussdrittel glückte den Lindauern eine Minute vor Spielende der Treffer zum 5:2-Endstand per Empty Net Goal. Mit dem Sieg hält der EVL den Tabellenzweiten EHC Klostersee mit drei Punkten und den Deggendorfer SC als derzeit Drittplatzierten mit vier Zählern auf Distanz.

Erneut auswärts, und zwar zweifach, ist die U17 in der Bayernliga am kommenden Wochenende unterwegs: Zunächst geht es am Samstag, 29. Februar, um 12 Uhr im Topspiel zum EHC Klostersee. Am Sonntag, 1. März, gastieren die Young Islanders um 14 Uhr erneut beim SC Riessersee.