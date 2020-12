Xomox übergibt Spendenschecks

4000, 5000 und 11 000 US-Dollar: Diese Summen stehen auf drei Spendenschecks, die die Firma Xomox vor Kurzem übergeben hat. Das Unternehmen produziert seit 1956 Absperr- und Regelarmaturen für die Anwendung vorrangig in der chemischen und pharmazeutischen Industrie, in Raffinerien und in Kraftwerken und beschäftigt aktuell 220 Mitarbeiter. Aufgrund der Zugehörigkeit zur Crane-Unternehmensgruppe mit Sitz in Stamford (USA) hat die Belegschaft die Möglichkeit, finanzielle Unterstützung von Wohltätigkeitsorganisationen, die am Unternehmensstandort ansässig sind, bei der Stiftung „Crane Fund for Widows and Children“ zu beantragen. Im Jahr 2020 hat der Crane Fund Spenden an drei Lindauer Organisationen bewilligt. Mit einer Spende in Höhe von 11 000 US-Dollar wurde die Maja-Dornier-Hospizstiftung bedacht. 4000 Dollar gehen an den Kinderschutzbund Lindau, und 5000 Euro erhält das Lindauer Unternehmen Chance.