Xomox spendet 43.000 Euro an zehn lokale Organisationen

Das Lindauer Unternehmen Xomox hat Spendenschecks an zehn lokale Wohltätigkeitsorganisationen in Höhe von insgesamt rund 43.000 Euro übergeben. Die Spenden finanzieren sich durch Dividendenzahlungen von Crane Co., einer US-amerikanischen Unternehmensgruppe, zu der Xomox seit mehr als 20 Jahren gehört, an eine Stiftung. Die Konzernstiftung unterstützt Wohltätigkeitsorganisationen, die an den weltweiten Standorten ansässig sind. Spenden gingen unter anderem an das Unternehmen Chance (Sozialkaufhaus), den Lindauer Verein Hilfe für Frauen in Not, den Kinderschutzbund Lindenberg, das Familienzentrum Minimaxi sowie an H.O.P.E. Desweiteren wurden bedacht die Maja-Dornier-Hospizstiftung, das Mehrgenerationenhaus Treffpunkt Zech, die Tafel Friedrichshafen und der Karibu Lern- und Erlebnisbauernhof in Sigmarszell.(Foto: Xomox)