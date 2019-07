Es war ein großer Erfolg für den Württembergischen Yacht-Club: Am dritten Spieltag der Segelbundesliga auf der Ostsee vor Travemünde haben die Segler vom Bodensee den Sieg ergattert. Doch damit nicht genug: Nach dem Erfolg des Bundesliga-Teams haben die Segler des WYC weitere Medaillen eingeheimst. Lukas Goyarzu holte bei der German Open im Team-Race der Optimisten Silber, Felix Diesch ersegelte Bronze bei der Deutschen Meisterschaft der 505er-Jollen in Travemünde.

Im Rahmen der Travemünder Woche wurde nicht nur der Bundesliga-Spieltag, sondern auch die Deutsche Meisterschaft in der 505er-Jolle ausgetragen. Nach sieben Wettfahrten, darunter einem Tagessieg, errangen Frederik Schaal (SMC Überlingen) und Felix Diesch (WYC) Bronze. Die beiden sind vor gut zehn Jahren als Jugendliche miteinander 420er gesegelt, zuletzt waren sie vor allem in der Bundesliga aktiv. „Mal wieder in einen nassen Neoprenanzug schlüpfen und durch die Wellen segeln“, beschreibt Felix Diesch die relativ spontane Motivation, erneut in einer Jolle zu segeln. Nach nur einer Trainingsregatta segelte das Duo mit einem geliehenen Boot gleich zu Bronze bei der Meisterschaft. „Travemünde war herrlich, wir hatten viel Wind“, so Diesch, zufrieden mit dem Ergebnis.

Team-Race ist nichts für Erwachsene. „Nur Kinder verstehen dieses taktisch sehr anspruchsvolle Regattaformat“, schreibt der WYC in einer Pressemitteilung. Vier Boote eines Teams segeln gegen vier Boote eines anderen Teams. Dabei darf der Gegner im Rahmen der Regeln auch behindert werden, um etwa einem eigenen Teammitglied den Weg frei zu machen. Gesegelt wird in der Jüngstenjolle Optimist. Lukas Goyarzu (WYC), der gerade erst Achter bei der EM geworden ist, segelte bei der inoffiziellen Deutschen Meisterschaft („German Open“) auf dem Plauer See in Mecklenburg-Vorpommern mit Riccardo Honold vom BYC Überlingen sowie Mic Mohr und Bo Berthold (beide vom Plauer WV) als Team „Plauer Power“. Vier gegnerische Mannschaften hatten sie schon geschlagen, als sie im Finale gegen die Berliner „rasenden Schreddernudeln“ segelten. Nach drei Durchgängen musste sich das Team „Plauer Power“ mit Platz zwei zufrieden geben.

Platz sieben für die Mehlig-Crew

Gleich im Anschluss an den Bundesligawettkampf wurde auch die Internationale Deutsche Meisterschaft der J70-Yachten (die Bootsklasse der Liga) ebenfalls im Rahmen der Travemünde Woche ausgesegelt. Lange waren Dennis und Kevin Mehlig, Yannick Hafner und Christian Severens (alle WYC) ganz nah am Podium. Bei perfekten Segelbedingungen konnte die Crew sogar zwei Wettfahrten gewinnen. Doch am Schluss frischte der Wind auf, es kam „die Stunde der Teams aus dem Norden, die speziell bei viel Wind sehr eingespielt sind und einen guten Bootsspeed haben“, so Dennis Mehlig. In der letzten Wettfahrt kam ein Materialschaden am Gennakerfall dazu, so dass wertvolle Punkte verloren gingen. Im Endergebnis kam die Mehlig-Crew auf Platz sieben. Meister wurde das Team des Hamburgers Michael Grau.