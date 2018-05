„Wurst-“ und „Brezlkönig“ freuen sich mit dem Schützenkönig

Der Schützenverein Eintracht Schönau 1896 hat sich vor Kurzem zur Hauptversammlung getroffen. Bei den Neuwahlen gab es keine Überraschungen.

Vorsitzender Richard Brög begrüßte die Mitglieder wie üblich im Schützenheim in Hoyren. Anschließend folgte der Bericht des Schriftführers Bernd Kollmann zu den Ereignissen des vergangenen Jahres. Die Mitglieder des Vereins samt Freunden freuten sich über einen gelungenen Ausflug nach Südtirol im April mit rund 30 Teilnehmern. Auch das Ende Mai veranstaltete Dorffest in Schönau beim Obsthof Brög erfreue sich mittlerweile großer Beliebtheit, heißt es in einem Bericht des Vereins. Nach vielen Schießabenden gab es auch wieder ein Herbstfest im Schützenheim mit musikalischer Begleitung und leckerem Essen.

Kassiererin Brigitte Jurk präsentierte anschließend den äußerst positiven Bericht über die Kassenlage. Auch die Revisoren Siegfried Hetke und Renate Bock bestätigten eine perfekte Kassenführung.

Richard Brög bleibt Vorsitzender

Im Anschluss daran erfolgten die Neuwahlen, die keine Veränderungen erbrachten. So bleibt Richard Brög Vorsitzender, Günter Motz ist sein Stellvertreter. Erste Kassiererin ist Brigitte Jurk, zweite Evi Kollmann. Schriftführer sind Bernd Kollmann und Hannelore Brög. Schützenmeister bleiben A. Geng, G. Motz, F. Grünenburg und M. Bock.

Nach den Neuwahlen wurde das Ergebnis des diesjährigen Königsschießens verkündet: Schützenkönig wurde – wie 2017 – Florian Grünenburg mit einem 92 T. Gefolgt von dem „Wurstkönig“ Andreas Geng mit einem 119 T und dem „Brezlkönig“ Richard Brög mit einem 141 T. Nach einer kräftigen Brotzeit gab es noch eine Videoaufzeichung des Vereinsausfluges vom Jahr 2017.