Wurde auf einen Wohnwagen geschossen?

Ein Dauercamper staunte nicht schlecht, als er zwei kleinere Löcher an seinem Wohnwagen entdeckte. Die Schäden entstanden vermutlich durch das Projektil einer Schusswaffe.

Wie die Polizei mitteilte, hatte der 45-jährige Besitzer seinen Wohnwagens am Campingplatz Gitzenweiler Hof abgestellt und diesen am 6. Juni zum letzten Mal genutzt. Als er am Donnerstag, 16. Juni, zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Wohnwagen vermutlich durch das Projektil einer Schusswaffe beschädigt wurde.

Luftgewehr oder Kleinkalibergewehr möglich

Am Wohnwagen fanden sich zwei kleinere Löcher, sagt die Lindauer Polizei auf LZ-Anfrage. Sie könnten von einem Luftgewehr oder Kleinkalibergewehr stammen. Vor Ort hatte die Polizeistreife jedoch weder Patrone noch Geschoss gefunden. Wie die Beschädigung zustande kam, müsse daher noch geklärt werden.

Die Tatzeit liegt zwischen dem 6. und 15. Juni. Am 10. Juni hörte ein anderer Camper gegen Abend einen lauten Knall, was eventuell der Schuss einer Waffe gewesen sein könnte, so die Polizei weiter. Die Ermittlungen dazu dauern an.