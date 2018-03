Wucht und Virtuosität

Heavy, groovy, bluesy und in jedem Fall auch ein wenig nostalgisch: The Weight erinnern ihr Publikum unweigerlich an eine Zeit tiefen Purpurs, bleierner Luftschiffe und rollender Steinlawinen - eine Zeit also, in der ein Publikum noch ausnahmslos von handgemachtem Rock hinweggefegt und in Ekstase versetzt wurde. Die lässige Attitüde, die vorgetragene Zeitlosigkeit sowie eine geballte Ladung Energie, Witz und Charme zeichnen die Gruppe aus und machen sie so speziell, schreibt der Veranstalter. Entsprechend brauche die die junge Band aus Österreich (mit Headquarter Wien) den Vergleich mit ihren Idolen keinesfalls zu scheuen und wisse ihre Virtuosität und musikalische Wucht in vollem Gewicht zur Geltung zu bringen.

Die positive Resonanz von Medien und Publikum auf ihre erste EP Keep turning zeigt gleichermaßen deutlich, dass die klassische Rock Vierer-Combo hier alles richtig zu machen scheint. Unerwartet früh hat das Quartett nun auch jenseits der engen Landesgrenzen in den großen Rock-Magazinen Deutschlands auf sich aufmerksam machen und Anerkennung ernten können. Breakt out hatte „Keep turning“ sogar zum Plattentip des Monats gekürt.

Um die Wartezeit auf ihr Debutalbum zu verkürzen, das derzeit mit Unterstützung des Ärzte - & Sportfreunde Stiller Produzenten Olli Zülich fertig gestellt wird, touren The Weight nun zum zweiten Mal durch deutsche, österreichische und Schweizer Clubs. Weiter schreibt der Veranstalter: „Wer sich selbst also einen Augenblick (Aus-) Zeit schenken will, um aus dem Hamsterrad unseres übertechnisierten Global Village auszubrechen, ist mit einer Musikalischen Zeitreise in Form eines Konzerthappenings von The Weight mehr als gut beraten, um sich von dreckig bluesgetränkten Gitarrenriffs, deftigen Bassläufen, wuchtig scheppernder Drums und einem stimmgewaltigen charismatischen Sänger die volle Dröhnung verpassen zu lassen.“