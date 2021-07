Wucher-Zwillinge rücken in Lindauer Oberligamannschaft auf

Die EV Lindau Islanders präsentieren mit ihren Eigengewächsen Corvin und Robin Wucher zwei „waschechte“ Lindauer Personalien für die kommende Spielzeit. Corvin Wucher als Stürmer und Robin Wucher als Verteidiger werden fester Bestandteil der Oberligamannschaft, beide durchliefen zuvor sämtliche U-Mannschaften der Islanders. Parallel werden beide laut Mitteilung weiterhin aber auch noch für die U20 der Lindauer auflaufen.

„Ich begleite Robin und Corvin nun schon eine Weile bei der U20-Mannschaft und sie haben dort schon gezeigt, dass sie immer hart an sich arbeiten und schnell aus ihren Fehlern lernen. Es macht mich sehr stolz, weitere waschechte Lindauer für die Islanders spielen zu sehen. Dies haben sie sich durch ihren harten Arbeitseinsatz und Trainingsfleiß verdient“, sagt Sascha Paul, Sportlicher Leiter der Islanders.

Bei ihren ersten Einsätzen in der Oberligamannschaft in der vergangenen Saison hinterließen die Zwillinge einen bleibenden Eindruck, weshalb sie nun auch fester Bestandteil des Oberligateams werden. „Die Zwillinge haben in der vergangenen Saison schon ihre ersten Erfahrungen im Seniorenbereich machen dürfen und beide haben gezeigt, dass sie durchaus in der Lage sind, auf Oberliga-Niveau zu spielen“, sagt Paul. Beiden schafften es sogar schon aufs Scoreboard in der Oberliga, Robin machte in Landsberg sein erstes Tor im Profibereich, Corvin legte nur kurze Zeit später gegen Füssen nach und schaffte es damit sogar zum Tor des Monats in der Oberliga. „Es ist immer schön, wenn die Früchte aus dem eigenen Nachwuchs geerntet werden können. Corvin hat sich schon letztes Jahr in der Oberliga einen Platz im Team sichern können. Robin hat schon kräftig, nicht nur mit seinem Tor in Landsberg, an die Türe der Oberliga geklopft“, sagt Lindaus neuer Trainer Stefan Wiedmaier und ergänzt: „Sie arbeiten für den Traum als Eishockeyspieler sehr hart und haben sich dadurch einen Platz im Team verdient.“

Weitere Spieler aus der U20 beziehungsweise dem eigenen Nachwuchs sollen die Chance erhalten, in der Oberligamannschaft erste Erfahrungen zu sammeln. Wer die weiteren Spieler sein werden, geben die Islanders zu gegebener Zeit bekannt. „Der Weg sollte anderen jungen Spielern Hoffnung geben, jeden Tag hart an sich zu arbeiten und sich ständig verbessern zu wollen, dann steht die Türe zur Oberligamannschaft immer für junge Spieler in Lindau offen“, sagt Wiedmaier.