Workshop Improvisationstheater am 26. März in Lindau

In ganz verschiedene Rollen schlüpfen und Geschichten erfinden, die gerade im Moment entstehen: Das kann, wer an dem aktuellen Workshop der Theaterpädagogin Anja Lorenzen teilnimmt: „Don't be prepared!“ lautet der Titel, unter dem der Workshop am Samstag, 26. März, von 11 bis 16 Uhr auf der Hinterbühne des Lindauer Stadttheaters, Fischergasse 37, stattfindet. Laut Pressemitteilung müssen Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht vorbereitet sein, besondere Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Vielmehr gehe es darum, die Lust auf Neues auszuprobieren und möglicherweise sich selbst und andere zu überraschen. Die Teilnahme an dem Workshop kostet 60 Euro. Anmeldung per E-Mail unter anmeldung@kultur-lindau.de oder telefonisch unter 08382 / 27 75 65 12. Foto: Simon Maier